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اتهمت محكمة في سنغافورة صبيا -16 عاما-، اليوم الثلاثاء، بقتل زميل له، في قضية وصفها رئيس الوزراء لي هسين لونج بأنها "مروعة".

وتم إلقاء القبض على الصبي أمس الاثنين بعد فترة قصيرة من العثور على جثة زميل له في دورة المياه بمدرسة ريفر فالي هاي، وبها عدة إصابات.

وقالت الشرطة أمس إنها عثرت على فأس في موقع الحادث.

وقال وزير القانون، كيه شانموجان، اليوم الثلاثاء إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن المتهم اشترى الفأس عبر الإنترنت".

وقال رئيس الوزراء اليوم" لا نستطيع استيعاب ما حدث".

يذكر أن جرائم العنف نادرة الحدوث في سنغافورة.

وأضاف رئيس الوزراء "الكلمات تخذلنا لأننا لا نستطيع أن نستوعب ما حدث"، معربا عن تعازيه لأسرة الضحية.

ويتلقى المشتبه به، الذي لا يمكن الإفصاح عن اسمه لأنه دون 18 عاما، رعاية نفسية منذ عامين عقب محاولة انتحار، بحسب الشرطة.