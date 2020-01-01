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نشرة أخبار متوقعة ليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 4:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 4:54 ص

القاهرة وعواصم عربية وإسلامية .. تحتفل مصر والعالمان العربي والإسلامي بأول أيام عيد الأضحى المبارك، في ثاني عيد أضحى يحتفل به المسلمون في ظل جائحة كورونا.

مزدلفة.. يتوجّه ضيوف الرحمن فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، من مزدلفة إلى مشعر منى، لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات، ويكبرون مع كل حصاة، ثم يذبحون الهدي إذا كان عليهم هدي ويأكلون منها ويطعمون الفقراء، ثم يحلقون أو يقصرون شعر رؤسهم.

مكة المكرمة .. يؤدي حجاج بيت الله طواف الإفاضة.

الجيزة .. يقوم محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد أول أيام عيد الأضحى المبارك، بجولة في مجازر ذبح الأضاحي بالمحافظة؛ للوقوف على جاهزيتها واستقبالها للمواطنين، يبدأها بمجزر الوراق عقب صلاة العيد.

القاهرة .. تسير شركة (مصر للطيران) 62 رحلة جوية إلى وجهات مختلفة؛ لنقل 5 آلاف و604 ركاب، بالإضافة إلى رحلتي شحن جوي.

موسكو .. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس أذربيجان إلهام علييف لبحث العلاقات الثنائية والوضع في إقليم كاراباخ.


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