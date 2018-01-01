سعد سمير: موسيماني يعرف كيف يفوز ببطولة إفريقيا

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كشف سعد سمير، مدافع الأهلي، كواليس الجلسة الأولى لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين.

وتعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني، قبل مباراة الوداد بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2020.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: «جلس موسيماني معنا جميعا وأكد أنه يعرف اسماؤنا جميعا».

وأضاف: «موسيماني قال أنه سيفوز ببطولة إفريقيا ويعرف كيف سيقوم بذلك».

وأكمل مدافع الأهلي: «مدرب كبير ويعمل بجدية ويعرف قدر المنصب الذي يتولاه».

وانتقل سعد سمير للحديث عن محمود كهربا.. قائلا: «طبيعي أن يكون كهربا متعصب أو منزعج بسبب عدم مشاركته».

وأتم: «لايوجد لاعب يحب أن يجلس على مقاعد البدلاء، لكن أزمة كهربا أن قراراته انفعالية، وينتظر حاليا الفرصة للمشاركة في الدوري».