العراق يعتقل شخصين سوريين لدى محاولتهما اجتياز الحدود المشتركة

ذكر بيان عسكري اليوم الثلاثاء أن جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقل شخصين يحملان الجنسية السورية حاولا اجتياز الشريط الحدودي المشتركة غربي محافظة نينوى/ 400 كيلو مترا شمالي البلاد.



وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، أن القوات العراقية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سورية رصدت بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تحرك شخصين يحملان الجنسية السورية في الجانب السوري يحاولان اجتياز الشريط الحدودي باتجاه الأراضي العراقية.



وتم على إثر ذلك توجيه قوات الاستخبارات العسكرية وتم نصب كمين محكم لهما قرب قرية جلبارات في ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي غربي نينوى والقبض عليهما.



ويشار إلى أن قوات الأمن العراقية تتصدى للمحاولات المتكررة من جانب مواطنين سوريين للتسلل إلى داخل الأراضي العراقية عبر الشريط الحدودي المشترك لمحافظة نينوى.