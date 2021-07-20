 سبورت ريسيفي يفوز على أمريكا مينيرو في الدوري البرازيلي - بوابة الشروق
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سبورت ريسيفي يفوز على أمريكا مينيرو في الدوري البرازيلي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 12:09 م

فاز فريق سبورت ريسيفي على مضيفه أمريكا مينيرو 1 / صفر، مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وسجل باولينيو موكيلين هدف المباراة الوحيد لسبورت ريسيفي في الدقيقة 86.

ورفع سبورت ريسيفي رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر، بفارق نقطة عن أمريكا مينيرو صاحب المركز السابع عشر.

يذكر أن فريق بالميراس يتصدر ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 28 نقطة بعد مرور 12 مرحلة على بداية المسابقة، متفوقا بفارق الأهداف على أتلتيكو مينيرو صاحب المركز الثاني.


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