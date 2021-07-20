باخ يعلن تغيير الشعار الأولمبي رسميا

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قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء إن اللجنة أضافت كلمة "سويا" لشعارها تعبيرا عن الحاجة إلى التضامن خلال الأوقات الصعبة مثل جائحة كوفيد-19.

وبهذا أصبح الشعار الأولمبي "أسرع، أعلى، أقوى سويا".

وقال باخ بعد الموافقة على تعديل في الميثاق الأولمبي "علينا تعديل الشعار ليتناسب مع زماننا".

وأضاف المسؤول الأولمبي الأول: "هذه خطوة مميزة في تطورنا وهي تبعث برسالة واضحة مفادها أننا نريد التركيز بصفة خاصة على التضامن".

وكان بيير دي كوبرتان مؤسس الألعاب الحديثة هو من تبنى الشعار الأصلي في القرن 19.