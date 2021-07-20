سبالينكا: سأقاتل من أجل بلادي في الأولمبياد

بعد أدائها المتميز في بطولة ويمبلدون الكبرى، تستعد المصنفة الثالثة عالميا أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء للمنافسة في أولمبياد طوكيو الصيفي وهي عاقدة العزم على منح بلادها ميدالية أولمبية، قائلة إنه لا يوجد ما يدفعها للخوف من مواجهة أي منافسة في الدورة.

وفازت سبالينكا (23 عاما) بعشرة ألقاب في بطولات المحترفات لكن لم يسبق لها تجاوز الدور الرابع (دور 16) في البطولات الأربع الكبرى قبل بطولة ويمبلدون الأخيرة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث صعدت للدور قبل النهائي قبل أن تخسر في ثلاث مجموعات أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وقالت سبالينكا للاتحاد الدولي للتنس "هذه أول مشاركة أولمبية بالنسبة لي وأنا فعليا أتوق إليها.. هذا أمر جديد بالنسبة لي. وأود القول إنه التحدي الجديد الذي أتطلع إليه بالفعل".

وأضافت قائلة "أنا سعيدة فعلا بتمثيل بلادي ومواطنيها وأود القيام بكل ما هو مستطاع حتى تكون روسيا البيضاء فخورة بي. أود أن أقاتل بكل قوة من أجل بلادي".

ويتوقع أن تواجه سبالينكا أكبر منافسة من جانب الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا واليابانية نعومي أوساكا المصنفة الثانية.

وتنطلق الدورة الصيفية المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا يوم الجمعة المقبل.