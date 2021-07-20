فتح تحقيق في حادث الهجوم بسلاح أبيض على رئيس مالي

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أعلنت الرئاسة في دولة مالي فتح تحقيق في هجوم بسلاح أبيض استهدف اليوم الثلاثاء الرئيس الانتقالي للبلاد، العقيد عاصيمي كويتا.

وقالت الرئاسة في بيان عبر موقعها الرسمي إن " الحرس الخاص للرئيس اعتقل مهاجما حاول الاعتداء بالسلاح الأبيض على الرئيس"، عقب انتهاء صلاة العيد في جامع باماكو العاصمة.

وهذه أول مرة يتعرض فيها الحاكم العسكري لمالي لهجوم رغم رفض سكان البلاد للفترة الانتقالية التي أعلن عنها العقيد كويتا بعد انقلابه على الرئيس المدني الانتقالي ورئيس وزرائه في مايو الماضي.

وشهدت مالي قبل سنوات مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وسيطرة جماعات أصولية مسلحة على مناطق شمالي البلاد، مما أدى إلى تدخل فرنسا عسكريا.