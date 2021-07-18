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الكويت: 9 حالات وفاة و1043 إصابة بكورونا

أرشيفية
أرشيفية
الكويت - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 10:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 10:58 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 387 آلف و912.

في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة اليوم، بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2247.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 323.

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1317 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت، وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 369 آلف و737 حالة.

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