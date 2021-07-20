ميناء الحريقة الليبي يصدر 600 ألف برميل نفط

تستعد الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي الليبية لتصدير شحنة من النفط الخام، عبر ميناء الحريقة، وهي الثانية خلال أسبوع واحد.

وبحسب تلفزيون 218 الليبي فأن المرفأ استقبل، قبل ساعات، ناقلة النفط الخام ” يانسي “، التي ستحمل على متنها 600 ألف برميل.

وكانت الخليج العربي قد صدّرت، الأيام الماضية، مليون برميل نفط خام على متن الناقلة "دلتا".

وتسعى ليبيا إلى زيادة إنتاجها النفطي مع حلول ديسمبر المقبل، ليصل إلى مليون و500 ألف برميل يوميًا، تزامنًا مع طلب وزير النفط والغاز محمد عون من الحكومة تخصيص سبعة مليارات دينار؛ لتطوير بعض الاكتشافات، ورفع إنتاج النفط والغاز.

وعانى ميناء الحريقة من أعطال فنية وأمنية تسببت في تعطيل إنتاجه لشهور قبل أن يعود العمل فيه مرة أخرى.