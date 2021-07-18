انتظم بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعاد بانون إلى القاهرة بعدما حصل على إذن بالبقاء في المغرب، عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز مساء السبت الماضي.

وانضم بانون إلى تدريب الفريق؛ استعداداً لمواجهة البنك الأهلي التي من المقرر أن تقام مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد حقق الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل على مركب محمد الخامس ليتوج باللقب للمرة العاشرة.