 أعمال الشغب تكلف اقتصاد جنوب أفريقيا أكثر من 3 مليارات دولار - بوابة الشروق
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أعمال الشغب تكلف اقتصاد جنوب أفريقيا أكثر من 3 مليارات دولار

مليارات الدولارات
مليارات الدولارات
(دب ا)
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 10:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 10:22 م
أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا أن أسبوعا من أعمال الشغب القاتلة قد يكلف البلاد خسائر في الانتاج بحوالي 50 مليار راند (3.4 مليار دولار) بينما يعرض 150 ألف وظيفة للخطر.

جاء ذلك في بيان للرئاسة، نقلاً عن تقديرات لجمعية أصحاب العقارات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير بالوكالة في رئاسة الجمهورية خومبودزو نتشافيني للصحفيين في العاصمة بريتوريا اليوم الثلاثاء، إنه تم استهداف قرابة 200 مركز تجاري وتم نهب نحو 3000 محل تجاري خلال الاحتجاجات، بينما تم تخريب 200 مصرف ومكتب بريد.

واندلعت الاحتجاجات بسبب سجن رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، وسرعان مااندلعت اعمال شغب وفوضى عارمة في مقاطعتي كوازولو ناتال وجوتينج قتل خلالها 215 شخصا على الأقل.

ولم ترد انباء عن اضطرابات منذ يوم الإثنين.

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