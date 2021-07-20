 أمريكا وألمانيا تحذران روسيا من استغلال الطاقة كسلاح ضد أوكرانيا - بوابة الشروق
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أمريكا وألمانيا تحذران روسيا من استغلال الطاقة كسلاح ضد أوكرانيا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 9:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 9:53 م

اقتربت الولايات المتحدة وألمانيا من إبرام اتفاق بشأن خط أنابيب نورد ستريم 2 من شأنه أن يهدد بفرض عقوبات وإجراءات انتقامية أخرى إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح ضد أوكرانيا، وفقا لمسودة اتفاقية حصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وبموجب الاتفاقية، ستتخذ ألمانيا إجراء وطنيا غير محدد إذا ارتكبت روسيا مثل هذه الإجراءات، وهو قرار قد يمثل تنازلا من المستشارة أنجيلا ميركل، التي أعاقت سابقا اتخاذ خطوات مستقلة ضد الكرملين بشأن خط أنابيب الغاز الذي سيمتد من روسيا إلى ألمانيا.

ووفقا للاتفاقية، إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح أو ارتكاب عدوان ضد أوكرانيا، فإن ألمانيا ستتخذ إجراء بنفسها بينما تضغط أيضا من أجل اتخاذ إجراءات على المستوى الأوروبي، بما في ذلك فرض عقوبات للحد من صادرات الطاقة الروسية.

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