محمد صفوت بطل التنس من طوكيو قبل الأولمبياد: لنري ما سيحمله المستقب

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وصل لاعب التنس المصري محمد صفوت الي العاصمة اليابانية طوكيو، للاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية رقم 32 والتي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.

وكتب صفوت على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي: " مع أول مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، لنري ما سيحمله لنا المستقبل".

وكان النجم محمد صفوت، قد تأهل للمرة الاولي في تاريخ التنس الأرضي إلى دورة الألعاب الأولمبية.

ووصل صفوت أمس الاثنين 2021، الي العاصمة اليابانية طوكيو ليبدأ بعدها صفوت استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وكانت آخر مشاركة للاعب نادي وادي دجلة محمد صفوت مؤخرا بدورة تشالنجر أمرسفورت، وقد إنتصر بالدور الأول للجدول الرئيسي على حساب البرتغالي جاستاو إلياس بنتيجة مجموعتين لصفر والتي جاءت كالتالي 6-1 و 6-3 ، ليواجه صفوت الهولندي جيسبر دي يونج ، بالدور الثاني ويخسر صفوت أمامه بنتيجة 6-2 و 1-6 و 4-6 .