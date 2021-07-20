الإصابات بكورونا في جزيرة مايوركا الإسبانية تواصل الارتفاع

تستمر أعداد الاصابات بفيروس كورونا في جزيرة مايوركا الإسبانية في الازدياد، ما دفع السلطات لبحث فرض قيود على الاحتفالات.

ووفقا لوزارة الصحة الإسبانية فقد بلغ معدل الإصابات الجديدة 335 شخصا لكل 100 ألف ساكن خلال 7 حتى وقت متأخر من اليوم الثلاثاء. حيث كان الرقم في اليوم السابق 310 أصابات ، وكان 270 يوم الجمعة الماضي.

ولكن الأعداد في بؤر تفشي الاصابات بفيروس كورونا في كتالونيا عاصمة مدينة برشلونة السياحية انخفضت بشكل طفيف لأول مرة. وانخفض معدل الإصابة على مدار سبعة أيام من 612 يوم الاثنين لتصل إلى 579 اليوم الثلاثاء. وكان الرقم في أنحاء إسبانيا 327.

ومنذ ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا بشكل حاد، والذي يرجع أساسا إلى حدوث كثير من الإصابات بين الشباب، الذي لم يتلق معظمهم التطعيم بعد، وتريد الحكومة الإقليمية لجزر البليار، والتي تشمل مينوركا وإيبيزا وفورمينتيرا وكذلك مايوركا، فرض قيود شديدة على الأنشطة الليلة بداية من عطلة نهاية الأسبوع فصاعدا.

ويجب قبل أي شيء منع ما يسمى بالبوتيللونز، وهي حفلات في الأماكن المفتوحة وتحتوي على الكثير من الكحول، عن طريق إغلاق الشواطئ والحدائق بين الساعة 1 صباحًا والساعة 6 صباحًا والسماح فقط بتجمع أشخاص من نفس المنزل خلال هذا الوقت.

ومع ذلك، لا يزال يتعين أن يعطي القضاء الضوء الأخضر، وهو أمر غير مؤكد.

ورفضت المحكمة الإقليمية العليا في نافارا، التي بلغ فيها عدد الإصابات على مدار سبعة أيام حوالي 537، اليوم الثلاثاء طلبًا من حكومة المنطقة لفرض حظر تجول ليلي. لكن في كتالونيا وفالنسيا، سمح القضاء بذلك في السابق.