العراق يجدد تمسكه بنهج أفضل للعلاقات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، تمسك بلاده بنهج أفضل للعلاقات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية،وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الأوروبية الكبرى.



ودعا الكاظمي، خلال اتصال عبر الفيديو، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في النهوض ما بعد الحروب وتقديمها نموذجاً للتنمية كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية، حسب بيان للحكومة العراقية.



وقال أن العراق يتطلع إلى دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في إطار الورقة البيضاء الاقتصادية التي تنطوي على إصلاحات مالية، واقتصادية، ومؤسساتية، وما تواجهه من تحديات كبيرة بسبب وجود أطراف عديدة متضررة منها.



من جانبه، أكد ميشيل على السعي لتطوير العلاقات مع العراق، والحرص على إقامة شراكة حقيقية معه، وأكد أيضاً دعم المجلس الأوروبي للانتخابات النيابية المقرر إقامتها في شهر أكتوبر المقبل.



وأشاد ميشيل بالدور الإقليمي المتنامي للعراق، وبيّن أن المجلس الأوروبي يعد العراق شريكاً أساسياً ومفضلاً في المنطقة.



وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، والتباحث بشأن ملف اللاجئين والنازحين العراقيين، ومعالجة ما يواجهونه من مشكلات وسبل عودتهم إلى منازلهم بعد تأمين الظروف الملائمة، وكذلك التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال.