قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية سورية جنوب حلب

أعلن مصدر عسكري سوري عن تصدي قوات الدفاع الجوي لقصف جوي إسرائيلي طال منطقة سفيرة (25 كيلومترا جنوب مدينة حلب شمال سوريا) ليل الاثنين/الثلاثاء.

وأضاف المصدر إنه "حوالي الساعة 2337 من مساء الاثنين قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان".

وقال سكان يعيشون جنوب مدينة حلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية وشاهدوا صواريخ ومضادات أرضية تنطلق من نقاط عسكرية جنوب غرب مدينة سفيرة التي تقع جنوب شرق مدينة حلب وشاهدوا بعض الصواريخ وهي تنفجر في الجو .

ورجحت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لـ (د.ب.أ) أن القصف الذي تعرضت له منطقة سفيرة التي تضم معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية التابعة للجيش السوري ربما يكون مصدره مناطق شرق سورية التي تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية الموالية للقوات الأمريكية؛ لصعوبة وصول الصواريخ والطائرات إلى تلك المنطقة عبر مناطق وسط وغرب سورية لوجود قواعد تابعة للدفاع الجوي في محافظات حماة وحمص.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر في المعارضة السورية لـ(د.ب.أ) أن القصف استهدف مطار كويرس العسكري من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي.

وأكدت المصادر أن "منطقة سفيرة تضم معامل الدفاع والبحوث العلمية إضافة إلى قواعد للحرس الثوري الإيراني وقوات أخرى موالية لإيران في تلك المنطقة والقصف الذي تعرضت له اليوم استهدف مواقع الجيش السوري والقوات الإيرانية.

وتعرضت منطقة سفيرة التي تضم قواعد للجيش السوري وحلفائه لاستهداف من قبل الطائرات الأمريكية والإسرائيلية والتركية، عدة مرات كان أخرها في منتصف شهر أبريل الماضي كما تعرضت لعدة غارات منتصف العام الماضي.