المفوضية الأوروبية: قصور حكم القانون ما زال مصدر قلق في المجر وبولندا

قالت المفوضية الأوروبية في تقريرها الجديد عن سيادة القانون إن حرية الإعلام واستقلال القضاء ما زالا مهددين في المجر وبولندا.



وقالت فيرا يوروفا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، في بيان صحفي تم نشره اليوم الثلاثاء: "هناك أسباب تدعو إلى القلق الشديد في عدد من الدول الأعضاء، خاصة عندما يتعلق الأمر باستقلال القضاء".



وبحسب التقرير، ظل الفساد يمثل تحديا رئيسيا في الدولتين.



وجاء في ملخص التقرير بخصوص المجر، على سبيل المثال، أن "مخاطر المحسوبية ومحاباة الأقارب في الإدارة العامة رفيعة المستوى وكذلك المخاطر الناشئة عن الصلة بين الشركات والجهات الفاعلة السياسيية لا تزال دون معالجة".



ويمكن أن تكون لهذه النتائج عواقب وخيمة على الدول، وهناك أداة جديدة، لم يتم استخدامها بعد، تربط نظام حكم القانون الفعال بأموال الاتحاد الأوروبي وتسمح للتكتل بحجب الأموال إذا كانت هناك أوجه قصور شديدة في بلد ما.



وتم تقديم الآلية العام الماضي وسط قلق متزايد من التراجع الديمقراطي في الدولتين.