سعد سمير: بطولة إفريقيا تصنع تاريخ اللاعب في الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى سعد سمير، مدافع الأهلي، أن بطولة إفريقيا هي من تصنع تاريخا للاعب في الأهلي.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: «حتى الان انا فائز مع الأهلي 24 بطولة ولا يزال البقية تأتي».

وأضاف: «بطولة إفريقيا عام 2006 أمام الصفاقسي كانت الأفضل لي، لكن أهم بطولة هي التاسعة لأنها كانت على حساب الزمالك».

وأكمل: «لدينا تحد كبير كلاعبين كبار في الأهلي في غرف الملابس، دائما نتحدث مع اللاعبين الصغار».

وأتم سعد سمير عن علاقته بارك توفيق.. قائلا: «في مباراة نهضة بركان دخل اكرم في نوبة بكاء شديدة لانه تم استبعاده من المباراة، ووجهت له النصيحة واكدت له أنه الأفضل في مركزه وهي حقيقة».