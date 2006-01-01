 سعد سمير: بطولة إفريقيا تصنع تاريخ اللاعب في الأهلي - بوابة الشروق
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سعد سمير: بطولة إفريقيا تصنع تاريخ اللاعب في الأهلي

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 1:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 2:07 ص

يرى سعد سمير، مدافع الأهلي، أن بطولة إفريقيا هي من تصنع تاريخا للاعب في الأهلي.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: «حتى الان انا فائز مع الأهلي 24 بطولة ولا يزال البقية تأتي».

وأضاف: «بطولة إفريقيا عام 2006 أمام الصفاقسي كانت الأفضل لي، لكن أهم بطولة هي التاسعة لأنها كانت على حساب الزمالك».

وأكمل: «لدينا تحد كبير كلاعبين كبار في الأهلي في غرف الملابس، دائما نتحدث مع اللاعبين الصغار».

وأتم سعد سمير عن علاقته بارك توفيق.. قائلا: «في مباراة نهضة بركان دخل اكرم في نوبة بكاء شديدة لانه تم استبعاده من المباراة، ووجهت له النصيحة واكدت له أنه الأفضل في مركزه وهي حقيقة».


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