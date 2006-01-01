سعد سمير: بطولة إفريقيا تصنع تاريخ اللاعب في الأهلي

يرى سعد سمير، مدافع الأهلي، أن بطولة إفريقيا هي من تصنع تاريخا للاعب في الأهلي.
وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: «حتى الان انا فائز مع الأهلي 24 بطولة ولا يزال البقية تأتي».
وأضاف: «بطولة إفريقيا عام 2006 أمام الصفاقسي كانت الأفضل لي، لكن أهم بطولة هي التاسعة لأنها كانت على حساب الزمالك».
وأكمل: «لدينا تحد كبير كلاعبين كبار في الأهلي في غرف الملابس، دائما نتحدث مع اللاعبين الصغار».
وأتم سعد سمير عن علاقته بارك توفيق.. قائلا: «في مباراة نهضة بركان دخل اكرم في نوبة بكاء شديدة لانه تم استبعاده من المباراة، ووجهت له النصيحة واكدت له أنه الأفضل في مركزه وهي حقيقة».