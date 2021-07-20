القبض على أكثر من 100 مهاجر أفغاني غير شرعي شرقي تركيا

ألقت السلطات التركية مرة أخرى القبض على العديد من المهاجرين الأفغان غير الشرعيين في ولاية وان الحدودية.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم الثلاثاء، أن قوات الدرك التركية القت القبض على 113 أفغانيا كانوا يسافرون سيرا على الأقدام وسلمتهم إلى سلطات الهجرة المسؤولة.



ويصل العديد من الأفغان في الوقت الراهن إلى تركيا بشكل غير شرعي عبر إيران، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه حركة طالبان الإسلامية المتشددة موقفها في أفغانستان.



ووفقًا لتقديرات نشطاء حقوق الإنسان، هناك أكثر من 1000 شخص يعبرون إلى تركيا يوميًا.



ورفض نائب وزير الداخلية إسماعيل كاتاكلي الأسبوع الماضي مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهدا تُظهر مجموعات كبيرة تعبر الحدود سيرًا على الأقدام، ووصفها بأنها غير صحيحة واستفزازية.



وأكد أنه لا توجد هجرة غير خاضعة للرقابة، وأن السلطات ستمنعها.



ويشار إلى أن الأفغان في تركيا يعتبروا ثاني أكبر مجموعة مهاجرة بعد السوريين الذين يبلغ عددهم حوالي 3.6 مليون.



ووفقًا للتقديرات، يعيش ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أفغاني في تركيا.