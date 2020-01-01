جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعد قائمة معلومات يحظر إطلاع الأجانب عليها

أعد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مشروع قائمة بالمعلومات التي يحظر إطلاع الأجانب عليها.



وستتضمن القائمة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء - المعلومات الحساسة التي لا تمثل أسرارا للدولة، ولكن في الوقت ذاته قد يشكل نقلها للأجانب خطرا على الأمن القومي الروسي.



وبين تلك المعلومات بيانات تخص عمل مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية، والمعلومات عن عمل مراكز رصد الهجمات الإلكترونية والإنذار منها وإزالة آثارها، وكذلك المعلومات عن مشتريات البرامج والمعدات الخاصة بحماية مؤسسات مجمع الصناعات العسكرية وبياناتها.



ونشر على الموقع الرسمي لمشاريع القوانين والوثائق الحكومية الروسية، مشروع القائمة الذي صادق عليه مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف.