حقوق انسان النواب تثمن الافراج عن 2075 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 2075 من النزلاء والعفو عن باقي العقوبة للمستحقين بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو.

وقال رضوان، في بيان له أصدره منذ قليل، إن هذا يؤكد أن الرئيس السيسى أب لكل المصريين، وأنه يسعى دائما الى ادخال الفرحة والسرور على جميع المصريين، مؤكدا أن هذا القرار من الرئيس السيسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى بصفة عامة ومن أهالي وأسر المساجين بصفة خاصة.



تجدر الاشارة الى أنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو"، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيلاً.



يأتي ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.