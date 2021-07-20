فوز الكاتب النمساوي كليمينس زيتس بأعلى جائزة أدبية في ألمانيا

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حصل الكاتب النمساوي كليمينس جاي. زيتس على جائزة "جيورج بوشنر" الألمانية للأدب لعام 2021.

وأعلنت الأكاديمية الألمانية للغة والشعر فوز زيتس بالجائزة في مدينة درامشتات الألمانية اليوم الثلاثاء.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف يورو، وتعتبر أعلى جائزة أدبية تُمنح في ألمانيا.

ومن المقرر تقديم الجائزة في إطار احتفالي يوم 6 نوفمبر المقبل في مسرح الدولة بمدينة دارمشتات.

وقالت لجنة التحكيم مبررة قرارها أنه باختيار "كليمينس جاي سيتس، تكرم الأكاديمية الألمانية للغة والشعر فنان لغة يستكشف باستمرار المناطق الحدودية البشرية برواياته وقصصه"، مضيفة أن الوضوح الصارخ للفنان البالغ من العمر 38 عاما يصيب عمق حاضرنا لأنه يتبع دافعا إنسانيا عميقا.

وتمنح الأكاديمية الجائزة للكتاب الذين يكتبون باللغة الألمانية منذ عام 1951. ولا بد أن يكون الفائزون بالجوائز "قد برزوا بدرجة بالغة عبر أعمالهم، وأن يكون لهم إسهاما جوهريا في تشكيل الحياة الثقافية الألمانية المعاصرة".