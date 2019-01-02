أظهرت دراسة جديدة أن زيادة الوفيات في الهند خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19) ربما تصل إلى 4.9 مليون.



ويضيف ذلك دليلا جديدا على أن ملايين الأشخاص غير المسجلين في البيانات الرسمية ربما يكونون قد توفوا بكورونا.



وشمل التقرير الذي أعده مركز التنمية العالمي ومقره واشنطن بالاشتراك مع أرفيند سوبرامانيان كبير المستشارين الاقتصاديين السابق في الهند، الوفيات بمختلف أسبابها منذ بدء الجائحة وحتى يونيو من العام الحالي.



وتظهر البيانات الرسمية أن وفيات كورونا أكثر من 414 ألفا في الهند لتكون ثالث أعلى وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، لكن الدراسة تعطي قوة للدعوات المتنامية من جانب الخبراء لمراجعة أعداد الوفيات على مستوى البلاد، وفقاً لوكالة رويترز.



وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء عن دراسة شملت 29 ألف شخص من مختلف أرجاء البلاد أجريت خلال شهري يونيو ويوليو أن ثلثي السكان في الهند لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا.



وشمل رابع مسح باستخدام مصل الدم المعروف بمسح سيرو لأول مرة 8691 طفلا تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و17 سنة وأظهر أن نصفهم لديهم أجسام مضادة.



وانخفضت حالات الإصابة اليومية في الهند إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر بعد الموجة الثانية من التفشي التي شلت القطاع الطبي، لكن الخبراء حذروا السلطات من التسرع في إعادة فتح المدن وأبدوا قلقهم من التكدس في المزارات السياحية.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية يوم الثلاثاء أن البلاد سجلت 30093 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما أظهرت البيانات ارتفاع حصيلة وفيات كوفيد-19 بواقع 374 حالة.