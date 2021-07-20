جرحى بانفجار منزل وتدمير منزلين مجاورين بولاية تكساس الأمريكية

أصيب 6 أشخاص جراء انفجار منزل في بلانو بولاية تكساس الأمريكية، أدى إلى تدمير منزلين آخرين، وفق ما أفاد به فريق إطفاء بلانو.

وأوضح فوج الإطفاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن "ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، من بينهم شخص كان في المنزل الذي انفجر، في حين أن الخمسة الآخرين كانوا من سكان المنزل المجاور"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولفت أحد ضباط الإطفاء إلى أن المنزل "تعرض لأضرار جسيمة"، فيما لم تتضح على الفور مدى خطورة الأضرار التي لحقت بالمنزلين الآخرين.

وأضاف فوج الإطفاء لمنطقة بلانو أن "سبب الانفجار لم يكن واضحا"، بينما كشفت تغريدة للفوج أن محققين من "Atmos Energy"، وهي شركة للغاز الطبيعي، وفوج إطفاء المنطقة كانوا في مكان الحادث".

كما قال ضابط الإطفاء إنه تم قطع الغاز في الحي، ولم يتضح مساء أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي) ما إذا كان قد أعيد تشغيله.