ضغوط على الائتلاف الحكومي البلجيكي بسبب إضراب مهاجرين عن الطعام

نفى ساسة بلجيكيون بارزون اليوم الثلاثاء أن إضراب المهاجرين غير الشرعيين عن الطعام لمدة شهرين للمطالبة بوضع قانوني سيؤدي إلى تفكيك الحكومة الائتلافية.



ونقلت قناة "آر تي بي إف" عن زعيم الحزب الاشتراكي بول ماجنيت قوله: "لا أعتقد أن الحكومة في أزمة".



وبالمثل، نقلت القناة عن جان مارك نوليت، الرئيس المشارك لحزب الخضر قوله: "لا يمكننا أن نسمح بحدوث أزمة أخرى".



وتأتي التصريحات، التي نقلتها وكالة أنباء "بيلجا" البلجيكية ، بعد أن أفادت تقارير بأن نائب رئيس الوزراء بيير- إيف درمان هدد بتقديم استقالته فورا في حالة وفاة أحد المهاجرين المضربين عن الطعام، إلى جانب أعضاء آخرين في مجلس الوزراء من الحزب الاشتراكي.



ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تزعزع استقرار التحالف المكون من سبعة أحزاب بقيادة رئيس الوزراء الليبرالي ألكسندر دي كرو الذي تولى السلطة في سبتمبر 2020 بعد 16 شهرا من المفاوضات المضنية.



ويرفض حوالي 450 مهاجرا غير شرعي يقيمون في كنيسة ومبان جامعية في بروكسل تناول الطعام منذ 23 مايو في محاولة لإقناع الحكومة بمنحهم تصاريح إقامة.



وجاء في خطاب مفتوح من مجموعة حملة (نحن بلجيكا أيضا): "يعيش بعضنا هنا منذ خمس أو عشر سنوات أو أكثر بكثير. وولد بعضنا هنا".