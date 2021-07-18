الاتحاد الأوروبي يدين هجوم داعش على سوق بمدينة الصدر العراقية

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بشدة هجوما إرهابيا وقع في سوق مزدحم بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد أمس الإثنين عشية عيد الأضحى وتبناه تنظيم داعش.



جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي وصلت نسخة إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وقال البيان "ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".



وتابع "يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للسلطات العراقية في محاربة الإرهاب والتزامه الثابت بعمل التحالف الدولي ضد داعش".



وبحسب البيان: "سيواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف بثبات إلى جانب العراق وشعبه في دعم أمن البلاد واستقرارها".



وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن حصيلة التفجير وصلت إلى 30 قتيلا و50 جريحا.