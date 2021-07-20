العاهل الأردني يعزي الرئيس العراقي بضحايا الاعتداء الإرهابي في مدينة الصدر

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية تعزية، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس العراقي برهم صالح، بضحايا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع، أمس الاثنين، في مدينة الصدر.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "نينا" أعرب الملك عبدالله الثاني، في البرقية، عن إدانته لهذا العمل البشع، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق بجهوده في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنه واستقراره.

وعبر عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب العراق وشعبه الشقيق كل مكروه.