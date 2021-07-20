الأردن يحظر إصدار تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لمن لم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذي تلقاه من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف صدور أمر من رئيس مجلس الوزراء الأردني بحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية".

ودعا الملحق العمالي طلعت السيد، جميع العمال المصريين بسرعة تلقي الجرعة الأولى على الأقل؛ لإمكانية تجديد تصاريح العمل المهنية وخاصة في ظل فترة تصويب وقوننة الأوضاع الحالية.