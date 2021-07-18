 الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الأضحى المبارك - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الأضحى المبارك

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 10:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 10:34 م
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، أعرب محمد المنفي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، معربًا عن شكر وتقدير الشعب الليبي لمواقف مصر قيادة وشعبًا الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

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