الصحة: إعدام 252 طن أغذية لعدم صلاحياتها للاستهلاك الآدمي

أكدت وزارة الصحة، ضبط وإعدام 252 طنا و119 كيلوجراما من الأغذية المتنوعة واللحوم بالإضافة إلى 1979 لترا من العصائر والمياه المعبأة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ‏وذلك خلال عدة حملات تفتيشية شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات الجمهورية المختلفة خاصة المدن الساحلية لتقديم التوعية الصحية للمواطنين والمترددين على الأسواق والمحال التجارية والأماكن العامة وأماكن التجمعات، والمتنزهات، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة المرور على 3557 منشأة غذائية بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم تحرير 3262 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها، بالإضافة إلى إغلاق 688 منشأة غذائية تدار بدون تراخيص، كما تم سحب 4697 عينة أغذية متنوعة وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.