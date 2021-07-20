ديوكوفيتش: الأولمبياد تختلف عن كل البطولات وطموحي كبير في طوكيو

شدد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على أهمية الوصول إلى الألعاب الأولمبية وهو بكامل تركيزه، مؤكدًا أن المنافسات في الأولمبياد تختلف عن بقية البطولات.

وقال نوفاك خلال المؤتمر الصحفي في بلجراد، اليوم الثلاثاء، قبل توجهه إلى طوكيو: "أسمى شرف وامتياز لي تمثيل صربيا".

وأضاف:" أنافس في رياضة فردية ونادرا ما تكون لدينا الفرصة لتكوين فريق، سعيد لأننا تمكنا من الفوز بكأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين وكأس ديفيز، وأفتقد الميدالية الذهبية الأولمبية الآن على الصعيد الوطني، لدي أعلى الطموحات في طوكيو".

وأشار:" رغم غياب بعض النجوم عن الأولمبياد إلا أن هناك أيضا الكثير من لاعبي النخبة سيتنافسون على الميداليات مثل ميدفيديف وتسيتسيباس وزفيريرف، وهم من أفضل اللاعبين الآن".

وأوضح:" تعتبر الألعاب الأولمبية مختلفة من حيث الضغط والتوقعات والعواطف، كل شيء مختلف مقارنة بالبطولات الأخرى".

وواصل:" أعلم ذلك جيدا. لقد شعرت به في الماضي، لذلك سأحاول لعب الأولمبياد بنفس الطريقة التي أتعامل بها مع البطولات الأخرى، حتى أتمكن من التركيز على هدفي".

وتابع:" إنه شعور فريد حقا، في القرية الأولمبية أفضل الرياضيين في العالم يتشاركون الوقت، نأكل وننام تحت سقف واحد".

وأتم: "من المثير أن نرى نخبة الرياضيين الآخرين يتدربون ويستعدون ويأكلون في ذات المكان إنه أمر ممتع".