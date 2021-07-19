الصين: الصداقة مع الجزائر صامدة في وجه التغيرات والأزمات الدولية

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن الصداقة التي تجمع بين بلاده والجزائر ستظل "صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية التي تزداد أزماتها مع مرور الوقت"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الصيني عقب استقباله من جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإثنين.

وأمام تفشي جائحة كورونا، أشار المسؤول الصيني إلى استعداد بلاده لمواصلة تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الجزائر.

وفي مجال التعاون الدولي، قال المسؤول الصيني: "سنعزز الوحدة والتضامن للحفاظ على الحقوق والمصالح المشتركة للدول النامية، مع تعزيز التنسيق والتواصل في الشؤون الدولية والإقليمية والدفاع عن العدل والعدالة الدوليين".

وذكر الوزير الصيني أيضا بأن هذه السنة تكتسي "أهمية خاصة" في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث "وقفت الجزائر ودول نامية أخرى عام 1971 إلى جانب العدالة ودعم عودة الصين الى الأمم المتحدة واستعادة كافة حقوقها المشروعة" ليضيف بأنه وبعد مرور 50 سنة يبقى "من اللازم تعزيز الثقة وتوطيد الصداقة" بين البلدين.