فرنسا تسجل 18 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 18 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أنه لم يسبق تسجيل هذا العدد من الإصابات منذ منتصف مايو الماضي.



وأعرب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران - أمام البرلمان اليوم وفقا لموقع "فرانس 24" - عن قلقه من زيادة الأعداد، مؤكدا أن هناك سلاحا لمواجهة الفيروس وهو اللقاح، "الذي يساعد على التخلص من الفيروس لمرة واحدة وأخيرة".



بدوره، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس ضرورة تطعيم 40 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح وهو الهدف المرجو تحقيقه نهاية شهر يوليو الجاري.