وفاة موظف غرقا بحوض الأمونيا بمحطة مياه الشرب في الرحمانية

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لقي موظف في محطة رفع مياه الشرب بالرحمانية بمحافظة البحيرة، مصرعه غرقًا بحوض الأمونيا بالمحطة، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بالرحمانية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي يفيد بوصول موظف بمحطة رفع مياة الشرب بالرحمانية جثة هامدة.

على الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة "إبراهيم أحمد إبراهيم محمود السيد"، 22 عامًا "فني بالمحطة"، ومقيم بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، غرقًا جراء سقوطه بحوض الأمونيا بمحطة رفح مياة الشرب بالرحمانية.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة.