 البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر العراقية - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 12:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 12:07 ص

أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء الاثنين؛ وأدى الى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتلى وجرحى.

وأعرب البرلمان العربي - في بيان اليوم - عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادة وحكومة وشعباً، في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكداً موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.

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