منفذ هجوم الطعن في فورتسبورج قد يتم نقله إلى مصحة نفسية

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن منفذ هجوم الطعن في مدينة فورتسبورج قد يُنقل إلى مصحة نفسية.

ولا يزال منفذ الهجوم يقبع في السجن الاحتياطي بفورتسبورج، إلا أنه من المنتظر أن يُعرض على قاضي تحقيقات بعد ظهر اليوم، والذي من المنتظر أن يقرر ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم مصحة نفسية.

وفي 25 يونيو الماضي، طعن الصومالي -24 عاما- أشخاصا بصورة عشوائية في وسط مدينة فورتسبورج، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وأربعة بجروح طفيفة.

وتحقق السلطات فيما إذا كان هناك دافع إسلاموي وراء الهجوم. ومع ذلك، ثمة مؤشرات على وجود اضطراب نفسي. ودخل الصومالي إلى ألمانيا لأول مرة عام 2015، ولفت انتباه السلطات عدة مرات منذ ذلك الحين بسبب مشكلات نفسية.

وفي ذلك الحين ذكرت السلطات إنه ليس لديها دليل على أن الرجل يمكن أن يعرض أشخاصا آخرين للخطر.

ووفقا للمحققين، لم تستوف حالة الصومالي شروط الإيداع الدائم في مستشفى للأمراض النفسية.