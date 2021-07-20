العثور على رجل مطلوب للشرطة ميتا في كوت دازور الفرنسية بعد مطاردة واسعة النطاق

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن الفرنسية عثرت على رجل مطلوب للشرطة ميتا في منطقة العطلات كوت دازور (الريفييرا الفرنسية) بعد مطاردة استمرت يومين.



ويشتبه في أن الرجل قتل امرأة (32 عاما) بالقرب من منتجع سان تروبيه بالبحر الأبيض المتوسط.



وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين عبر موقع تويتر تعليق البحث في منطقة ألب ماريتيم.



وكانت قوات الدرك تبحث عن المسلح (33 عاما) فى المناطق الجبلية النائية فى نيس بالكلاب المدربة والمروحيات والوحدات الخاصة.



ويقال إن الرجل كان يعرف المرأة قبل الجريمة. وظلت المعلومات الأساسية، بما في ذلك تأكيد وفاة المشتبه به، غير واضحة في البداية.