 الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في بيرو - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في بيرو

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
بروكسل - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 11:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 11:25 م

رحب الاتحاد الأوروبي، بإعلان النتائج الرئاسية من قبل المجلس الوطني للانتخابات في بيرو وهنأ الرئيس المنتخب، بيدرو كاستيلو، مؤكدًا تطلعه إلى العمل مع الرئيس الجديد وحكومته وكذلك مع البرلمان الجديد.

جاء ذلك في بيان صدر على الموقع الرسمي الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد، أكد فيه أن المؤسسات الانتخابية في بيرو عملت بطريقة فعالة وشفافة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، مما يدل على التزام بيرو بالديمقراطية.

وأضاف البيان: طورت بيرو والاتحاد الأوروبي شراكة ناجحة، على مدى السنوات الماضية، عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الإدماج الاجتماعي والتجارة، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وكذلك في المنتديات متعددة الأطراف والإقليمية.. ويظل الاتحاد الأوروبي شريكًا ملتزمًا لبيرو وسيعمل على مواصلة تعزيز هذه العلاقة طويلة الأمد.

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