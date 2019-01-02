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ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية بكورونا في فرنسا

الكورونا في فرنسا
الكورونا في فرنسا
وكالات:
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 6:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 6:49 م
سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية مع 18 ألف إصابة مقابل أقل من سبعة آلاف الأسبوع السابق.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في كلمة أمام الجمعية الوطنية: "لقد حصلت للتو على حصيلة الاصابات خلال الساعات الـ24 الماضية في بلدنا.. بلغت أمس الاثنين 18 إلف إصابة مدى 24 ساعة فقط"، معربا عن قلقه.

هذا وأعلنت الحكومة الفرنسية يوم أمس الاثنين عن دخول البلاد في موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة ستمضي قدما بخطة جديدة لمكافحة الفيروس.

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