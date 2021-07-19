 صحة سوهاج: ضبط ربع طن مجمدات منتهية الصلاحية - بوابة الشروق
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صحة سوهاج: ضبط ربع طن مجمدات منتهية الصلاحية

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 12:35 ص

قام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، بقيادة الدكتور عمرو العرشي وكيل المديرية، ومحمد حسن مفتش عام الأغذية، بحملة للمرور والتفتيش على أحد الثلاجات الكبرى بمدينة سوهاج الجديدة، بعد ورود معلومات تؤكد وجود أصناف من المجمدات غير الصالحة والمنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط حوالي 250 كيلو دجاج وصدور وبانيه مجمد، وتم تحريز الكميات والتحفظ عليها بعد سحب العينات اللازمة منها، وتحرير محضر بالواقعة.

وأكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن صحة المواطن أهم أولوياتها، وجار تكثيف الحملات على الأسواق، وأماكن تداول السلع، ومحلات الجزارة، خلال عيد الأضحى المبارك.

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