وليد سليمان: البطولة التاسعة مختلفة وستظل عالقة في الأذهان

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صرح وليد سليمان، لاعب الأهلي، أن بطولة إفريقيا التاسعة كانت مختلفة عن العاشرة.

وقال وليد سليمان في تصريحات تلفزيونية: «البطولة التاسعة كانت مختلفة لأنها أمام الزمالك الذي يعتبر ندًا قويا للأهلي».

وأضاف: «مباراة الزمالك كانت للتاريخ وكانت أول نهائي بين الأهلي والزمالك وعليها أنظار كثيرة، ستظل عالقة في الأذهان».

وأكمل: «الفوز كان مهما في هذه الليلة، لأن الزمالك لديه 5 بطولات إفريقيا والأهلي حاليا 10 بطولات بما يعني ضعف عدد بطولات دوري الأبطال».

وعن موقفه من الاستمرار او اعتزل كرة القدم، رد سليمان قائلا: «لا أركز مع هذه الأخبار، أعلم أنني جددت تعاقدي لمدة عامين، وحينما أجد نفسي غير قادر ساعلن وقتها اعتزالي».

وأتم: «علينا مسؤولية كبيرة في الفترة الحالية بغرفة خلع الملابس لأن الجيل الحالي لا يعرف الكثير».