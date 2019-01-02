أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل اليوم أي حالات مصابة بفيروس كورونا أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة، كما لم تُسجل أي وفيات بين حجاج بيت الله الحرام.



من جهة أخرى ،أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، أن الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن استكملت استعداداتها للإشراف على تفويج الحجاج من منى إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وعودتهم إلى مشعر منى مرة أخرى لاستكمال رمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة.



يأتي ذلك فيما توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.