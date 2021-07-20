أمريكا تؤكد مواصلة دعم العراقيين لهزيمة داعش

أعربت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للتفجير الإرهابي في مدينة الصدر شرق بغداد.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن حزنها العميق إزاء الهجوم المروع الذي وقع يوم أمس في بغداد وتدين بشدة كل ما يفسد أجواء عيد الأضحى المبارك بهذا العمل الإرهابي الجبان".

وأضافت السفارة: "تعازينا القلبية للضحايا ونصلي من إجل احلال السلام لعوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدة أنها "ستواصل دعم شركائها العراقيين وهم يسعون إلى بناء مستقبل مستقر ومسالم، وهزيمة دائمة لداعش".

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت، أمس الاثنين، في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير.