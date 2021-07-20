 اليابان تلمح لإمكانية الغاء الأولمبياد قبل ساعات من الانطلاق - بوابة الشروق
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اليابان تلمح لإمكانية الغاء الأولمبياد قبل ساعات من الانطلاق

الشروق
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 4:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 4:13 م

قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020، اليوم الثلاثاء، إنه حتى الآن لا يستبعد إمكانية إلغاء الدورة الأولمبية التي من المقرر أن تنطلق الجمعة المقبل.

وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء الدورة، قال موتو إنه سيراقب عن كثب عدد الإصابات بكورونا، وسيجري مشاورات مع المنظمين إذا لزم الأمر.

فيما أكد متحدث باسم منظمي الدورة الأولمبية، إن التركيز حاليا ينصب الآن وبصورة كاملة على تنظيم دورة أولمبية ناجحة.

وأضاف المتحدث "نحن نركز بنسبة 100% على تنظيم دورة ألعاب ناجحة".

وتتزايد المخاوف بشأن إقامة دورة الألعاب الأولمبية أثناء فترة تفشي وباء كورونا.

وتخضع طوكيو حاليا لحالة الطوارئ حيث تشهد مجددا ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس.


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