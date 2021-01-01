 وليد سليمان: موسيماني تواصل مع فايلر لدراسة شخصية لاعبي الأهلي - بوابة الشروق
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وليد سليمان: موسيماني تواصل مع فايلر لدراسة شخصية لاعبي الأهلي

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 2:05 ص

أكد وليد سليمان، لاعب الأهلي، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني، استعان رينية فايلر، المدرب السابق، لدراسة شخصية اللاعبين.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: «الاهلي فريق كبير ومدربه لابد أن يكون كبيرا، وهذا ما يعلمه موسيماني كان منذ أول دقيقة يعمل ولا يريد إضاعة الوقت».

وأكمل: «بالفعل موسيماني أجرى اتصال مع فايلر هاتفيا للحديث عن شخصية اللاعبين ودراستها جيدا».

وانتقل وليد سليمان للحديث عن زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية.. قائلا: «اعتقد أنها أمور تسويقية، لكني أُفضل الشكل الحالي لها باعتبار البطولة تجمع لأبطال القارات فقط».


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