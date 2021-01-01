وليد سليمان: موسيماني تواصل مع فايلر لدراسة شخصية لاعبي الأهلي

أكد وليد سليمان، لاعب الأهلي، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني، استعان رينية فايلر، المدرب السابق، لدراسة شخصية اللاعبين.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: «الاهلي فريق كبير ومدربه لابد أن يكون كبيرا، وهذا ما يعلمه موسيماني كان منذ أول دقيقة يعمل ولا يريد إضاعة الوقت».

وأكمل: «بالفعل موسيماني أجرى اتصال مع فايلر هاتفيا للحديث عن شخصية اللاعبين ودراستها جيدا».

وانتقل وليد سليمان للحديث عن زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية.. قائلا: «اعتقد أنها أمور تسويقية، لكني أُفضل الشكل الحالي لها باعتبار البطولة تجمع لأبطال القارات فقط».