ندوة عن المفاهيم المغلوطة للمخدرات بالبياضية في الأقصر

نظم مجلس مدينة البياضية بالأقصر، ندوة تثقيفية تحت عنوان "انت أقوي من المخدرات"، وذلك بحضور محمد صحصاح رئيس المركز، والدكتور محمد شحاتة يوسف باحث أخصائي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وناقشت الندوة المفاهيم المغلوطة عن المخدرات بين الشباب، وارتباطها بالقدرة علي التركيز وكذا مساعدتها على نسيان الهموم أو أنها تزيد من القدرة البدنية للشخص.

وقال الدكتور محمد شحاتة، باحث أخصائي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن بعض الشباب يرى أن مخدر البانجو لا يسبب الإدمان، والحقيقة أن لهما العديد من الأعراض الانسحابية النفسية والتي تشعر الفرد بالرغبة في تناولهما والاعتماد النفسي عليهما وحذر من خطورة الخوض في تجربة المخدرات، كما لفت إلى وجود الخط الساخن 16023 للعلاج بالمجان وفي سرية تامة جدا.

وأشار شحاتة إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة التعاطي والإدمان فى المجتمع وأنواع المخدرات ، وأضرار المخدرات على مستقبل الوطن، خاصة أنها تستهدف الشباب بشكل كبير.