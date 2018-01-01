بوتين يعلن اقتراب بدء حقبة جديدة في تاريخ العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حقبة جديدة ومرحلة جديدة في تاريخ العالم تقترب، وأن الدول ذات السيادة فقط ستكون قادرة على ضمان ديناميكيات النمو، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقال بوتين أمام الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية «أفكار قوية لعهد جديد»: «عصر جديد يقترب، ومرحلة جديدة في تاريخ العالم، والدول ذات السيادة الحقيقية فقط هي من سيضمن ديناميكيات نمو عالية، وتصبح مثالاً للآخرين في معايير ونوعية الحياة، وحماية القيم التقليدية والمثل الإنسانية العليا».

وتابع بوتين: «هناك انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب ببساطة أن يقدم للعالم نموذجه الخاص للمستقبل»، مشددًا على أن نموذج الهيمنة الكاملة لما يسمى بـ«المليار الذهبي» غير عادل.

وأشار إلى «التغييرات الكبرى» التي تحدث الآن في العالم والتي لا رجعة فيها، مؤكدًا أنه على الصعيدين الوطني والعالمي، يجري تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم وأكثر عدلا وتوجها اجتماعيا وآمنا، كبديل للنظام الحالي.