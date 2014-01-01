أكد نيباد بوبوفيتش وزير الدولة في حكومة صربيا لشئون التنمية التكنولوجية تطلع بلاده لأن تكون بلجراد محورًا للصناعات الرقمية في شرق أوروبا بدءًا من البرمجيات المتقدمة وصولًا للألعاب الرقمية وبرامج مكافحة الفيروسات وبرامج التشغيل والإدارة.

وقال بوبوفيتش - في مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة (صربيا الرقمية) - إن قطاع التطوير والابتكار التكنولوجي يشكل أحد أسس التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعول عليها صربيا في تعزيز ناتجها المحلي وصادراتها لأسواق الدول المجاورة.

وأضاف أن مشروعات الأعمال الجديدة في قطاع التطوير التكنولوجي الرقمي في صربيا قد اجتذبت استثمارات قدرها 135 مليون دولار أمريكي خلال العام 2021 وهو العام الثاني من عمر المبادرة وبارتفاع يعادل 6 أمثال حجم الاستثمارات المجتذبة في عام المبادرة الأول 2020.

وأوضح أنه يتوقع ارتفاع عدد مشروعات ومراكز التنمية الرقمية في صربيا نهاية العام الجاري ما بين 400 إلى 500 مركز مقابل 350 مركزًا بنهاية يونيو الماضي، منوهًا بأن القطاع الخاص وشباب النابهين الصرب والمنظمات غير الحكومية هي المستفيد الأول من المبادرة التي تعد وزارة الدولة للتنمية التكنولوجية راعية لها.

يذكر أن صندوق الاستثمارات الأوروبي (ايه اى اف) تدعم تنمية قطاعات التكنولوجيا الرقمية في صربيا بصورة أساسية كمشروع رائد، وقد سبق لصندوق الاستثمارات الأوروبي أن دعم مبادرة توليد الطاقة الشمسية في صربيا، وحقق نجاحًا جعل من الطاقة الشمسية مصدرًا لنحو 50% من الطاقة المستهلكة في عموم صربيا، وأوقف 60% من فاقد الغذاء الناتج عن سوء عمليات الحفظ المثلج نتيجة نقص الكهرباء التقليدية.