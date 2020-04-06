الترجي يشكو إلياس شتي بعد انتقاله للدوري الفرنسي

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قرر نادي الترجي التونسي مقاضاة لاعبه السابق الجزائري إلياس شتي وناديه الحالي أنجيه الفرنسي، حسبما أفاد تقرير صحفي.

ووفقًا لشبكة «بي إن سبورتس الإخبارية» والتي أفادت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اللجنة القانونية لنادي الترجي تؤكد أنها ستقاضي لاعبها السابق الدولي الجزائري إلياس شتي ونادي أنجيه بسبب ما وصفتها إخلال اللاعب بالتزاماته مع بطل تونس.

وكان نادي أنجيه الفرنسي قد أعلن، أمس الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري إلياس شتي بعقد يستمر حتى عام 2026.

وذكر أنجيه عبر موقعه الرسمي إن شتي وقع عقدا لمدة أربعة أعوام وأن اللاعب يطمح لأهداف وتحديات جديدة ويشعر بحماس لبدء العمل مع زملائه الجدد.

وفسخ إلياس شتي عقده مع الترجي من طرف واحد رغم ارتباطه بعقد مع بطل تونس حتى 30 يونيو 2023.

من جانبها توعدت إدارة الترجي بشكوى اللاعب الجزائري، حسب تقارير تونسية.

وانضم إلياس شتي إلى صفوف الترجي في صيف 2019، خاض خلالها 75 مباراة بقميص الفريق التونسي في جميع المسابقات، وخلال 3 مواسم مع الفريق حقق لقب الدوري التونسي 3 مرات ولقب السوبر التونسي مرتين.